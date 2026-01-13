Κοντά σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους βρίσκονται Ολυμπιακός και Ζέλσον Μάρτινς. Το συμβόλαιο του Πορτογάλου εξτρέμ ολοκληρώνεται με τη λήξη της σεζόν, με τους «Ερυθρόλευκους» να διαθέτουν οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Παρόλα αυτά, στον Πειραιά έχουν επιλέξει εδώ και καιρό να μπουν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για ένα νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ή τριών ετών. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία και την προσφορά του 30χρονου άσου, τον οποίο θεωρεί κομβικό κομμάτι του αγωνιστικού του πλάνου.

Το πρώτο ραντεβού με τους εκπροσώπους του Μάρτινς δεν κατέληξε σε συμφωνία, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες υπήρξε νέα συνάντηση στην Ελλάδα. Σε αυτήν, φέρεται να υπήρξε σύγκλιση απόψεων, με τις διαφορές να γεφυρώνονται και την οριστική συμφωνία να φαντάζει πλέον θέμα χρόνου.