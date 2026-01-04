Ο Παναθηναϊκός κατάφερε, έστω πιο δύσκολα από ό,τι θα περίμενε κανείς, να νικήσει την Καρδίτσα με 92-85 και ο Εργκίν Αταμάν απέφυγε να σχολιάσει την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην ομάδα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» δεν ήταν καλοί κόντρα στη θεσσαλική ομάδα αλλά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με τον προπονητή τους να αναφέρεται στις δυσκολίες που υπάρχουν.

«Τίποτα, ήταν σημαντικό να κερδίσουμε. Δεν είναι εύκολο πνευματικά, ανάμεσα από πολύ σημαντικά παιχνίδια στην EuroLeague. Τώρα θα προετοιμαστούμε για τη διπλή αγωνιστική, έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια εντός έδρας», είπε αρχικά ο Αταμάν αναφερόμενος στα ματς που ακολουθούν με Αρμάνι Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια.

Αμέσως μετά, ο προπονητής του Παναθηναϊκού κλήθηκε να σχολιάσει την ομιλία του Γιαννακόπουλου στην ομάδα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, για να απαντήσει: «Είμαι εδώ για να μιλήσω για το συγκεκριμένο παιχνίδι, παίξαμε καλά, κερδίσαμε την Καρδίτσα και θα προετοιμαστούμε για τα επόμενα παιχνίδια».