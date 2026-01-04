Η Καρδίτσα ήταν πάρα πολύ καλή στο Telecom Center Athens και έβαζε δύσκολα στον κακό Παναθηναϊκό, τον οποίο τελικά οδήγησε στη νίκη με 92-85 ο Ναν.

Δύο μέρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για τη Euroleague, οι «πράσινοι» έδειχναν επηρεασμένοι ψυχολογικά και δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι. Έτσι, ήταν πίσω με 16-21 στο 9′ και προσπέρασαν με 22-21 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου χάρη σε τρίποντα των Καλαϊτζάκη και Τολιόπουλο.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν ικανοποιημένος με όσα έβλεπε και η κατάσταση δεν βελτιώθηκε στη δεύτερη περίοδο, όπως δείχνει και το 33-38 στο 14′. Κάπου εκεί, όμως, οι Ναν και Σορτς πήραν πρωτοβουλίες και έδωσαν λύσεις στο «τριφύλλι», το οποίο με επιμέρους σκορ 18-7 προηγήθηκε με 51-45 και έκλεισε το ημίχρονο στο +5 (54-49).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο τρίτο δεκάλεπτο και βρέθηκε στο +12 (63-51) στο 23′, η Καρδίτσα όμως δεν τα παράτησε και κατάφερε να μειώσει σε 63-58 στο 25′. Οι Θεσσαλοί ήταν στο -10 (80-70) με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, ήταν όμως αποφασισμένοι να το παλέψουν ως εκεί που δεν πάει και παρέμεναν μέσα στο παιχνίδι.

Το σκορ στο 35′ ήταν 85-80 και οι Τζέφερσον και Χόρχλερ είχαν την ευκαιρία να το κάνουν 85-83 αλλά αστόχησαν σε τρίποντα, για να σκοράρει τελικά ο Ναν για το 88-80, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη με 92-85.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 54-49, 80-70, 92-85