Την ανανέωση του συμβολαίου του Λορέντσο Πιρόλα μέχρι και το 2028 ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, «δένοντας» έτσι τον Ιταλό κεντρικό αμυντικό που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων της Serie A.

Ο 23χρονος στόπερ υπέγραψε το καλοκαίρι του 2024 στους «ερυθρόλευκους» και από τότε η βελτίωσή του είναι εντυπωσιακή και συνεχής, έχοντας εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αυτό, φυσικά, το έχουν προσέξει και στην πατρίδα του, με αποτέλεσμα στον Πειραιά να του προτείνουν την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του, από τη στιγμή που και ο ίδιος είναι ικανοποιημένος από τη συνεργασία τους. Και αυτό επιβεβαιώθηκε με τις υπογραφές που μπήκαν.

Όπως, λοιπόν, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός την Τετάρτη (12/11), ο Πιρόλα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι το 2028, επεκτείνοντας για ένα χρόνο τη συνεργασία του με τους «ερυθρόλευκους» καθώς το καλοκαίρι του 2024 είχε υπογράψει τριετές.