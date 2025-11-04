Η Αϊντχόφεν προηγήθηκε με 2-0, ο Ολυμπιακός όμως κατάφερε να το κάνει 2-2 και στη συνέχεια είχε ευκαιρίες για να πάρει και τη νίκη, στο παιχνίδι που έγινε για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν τους Ολλανδούς και το ματς άρχισε με τον χειρότερο τρόπο καθώς μόλις στο 3ο λεπτό ο Πένσο με εκτέλεση φάουλ έκανε το 0-1. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια, στο 31′ όμως οι φιλοξενούμενοι σκόραραν ξανά και έκαναν το 0-2 με διαγώνιο σουτ του Μπαχάτι.

Στο 40′, πάντως, ο Ολυμπιακός μπήκε ξανά στο παιχνίδι καθώς οι Λιατσικούρας και Κολοκοτρώνης συνεργάστηκαν και ο πρώτος έκανε το γύρισμα για τον Τουφάκη που με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-2. Οι «ερυθρόλευκοι» θα μπορούσαν, μάλιστα, να ισοφαρίσουν πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου καθώς στο 44′ ο Αλαφάκης κέρδισε πέναλτι, ο τερματοφύλακας της Αϊντχόφεν όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Λιατσικούρα.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους, πάντως, ήρθε η ισοφάριση. Στο 49′ ο Φίλης έκανε το τακουνάκι και ο Κολοκοτρώνης με διαγώνιο σουτ βρήκε δίχτυα για το 2-2. Η ψυχολογία ήταν, πλέον, υπέρ της ομάδας του Γιώργου Σίμου και στα επόμενα λεπτά είχε τις ευκαιρίες για να πετύχει 3ο γκολ και να πάρει τη νίκη αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Ολυμπιακός είναι πλέον στη 12η θέση με 7 βαθμούς ενώ η Αϊντχόφεν είναι στη 19η με 4.

Oλυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Σιοζιός, Καρκασάλης, Μίλισιτς, Αβραμούλης (32′ Βασιλακόπουλος), Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης Λιατσικούρας, Φίλης (83′ Κότσαλος), Τουφάκης (90′ Καλαϊτζίδης), Χάμζα.