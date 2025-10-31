Για 68 λεπτά η Αλβέρκα κράτησε σκληρά την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Ζοάο Αλβαλάδε» στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Primeira Liga, διατηρώντας το μηδέν στην άμυνα και δείχνοντας ικανή να σταματήσει τα «λιοντάρια». Όμως, εκεί εμφανίστηκε ο Φώτης Ιωαννίδης! Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού μπήκε ως αλλαγή στο 59′ αντί του Σιμόες και με μια εντυπωσιακή κεφαλιά, μετά από σέντρα του Γκονσάλβες, άνοιξε το δρόμο για τη νίκη της Σπόρτινγκ με 2-0, «λύτρωσε» την ομάδα του που είχε βρεθεί κοντά σε μεγάλη έκπληξη. Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 74′ με εξαιρετικό σουτ του Γκονσάλβες. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, που πέρασε αλλαγή στο 15′ στη θέση του τραυματία Φρεσνέδα, είχε επίσης πολύ καλή παρουσία.

⏹ H̶a̶l̶l̶o̶w̶e̶e̶n̶ SPORTING Night 🎃🦁

Vitória dos Leões, na 10.ª jornada da #LigaPortugalBetclic 👏



⚽ Ioannidis e Pote

🟢 2-0 ⚫ // #SCPFCA pic.twitter.com/ilx7fNOMix — Sporting CP (@SportingCP) October 31, 2025

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην πορτογαλικη Primeira Liga έχουν ως εξής:

Σπόρτινγκ Λισ.-Αλβέρκα 2-0

Νασιονάλ-Φαμαλικάο 01/11

Κάσα Πία-Εστρέλα Αμαδόρα 01/11

Ρίο Αβε-Εστορίλ 01/11

Γκιμαράες-Μπενφίκα 01/11

AVS-Τοντέλα 02/11

Αρούκα-Μορεϊρένσε 02/11

Πόρτο-Μπράγκα 02/11

Ζιλ Βισέντε-Σάντα Κλάρα 03/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Πόρτο 25

Σπόρτινγκ Λισ. 25 -10αγ.

Μπενφίκα 21

Ζιλ Βισέντε 19

Φαμαλικάο 16

Μορεϊρένσε 15

Μπράγκα 13

Ρίο Αβε 11

Σάντα Κλάρα 11

Νασιονάλ 11

Γκιμαράες 11

Αλβέρκα 10 -10αγ.

Αρούκα 9

Κάσα Πία 8

Εστορίλ 7

Εστρέλα Αμαδόρα 7

Τοντέλα 5

AVS 1