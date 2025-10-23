Η ΑΕΚ έδειξε πανίσχυρη παρουσία στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας με 6-0 της Αμπερντίν και πανηγυρίζοντας το πρώτο της τρίποντο στο Conference League. Η ομάδα άφησε πίσω την απογοήτευση από την ήττα στη Σλοβενία και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τις φιλοδοξίες της στην Ευρώπη.

Με αυτή τη νίκη, η Ένωση ξεκίνησε τη μάχη για την είσοδό της στην πρώτη οκτάδα της League Phase, που θα της εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16». Μετά τη 2η αγωνιστική, η ΑΕΚ ανέβηκε στη 12η θέση της βαθμολογίας.

Στην επόμενη αγωνιστική, η ομάδα επιστρέφει στην έδρα της για να αντιμετωπίσει την ιρλανδική Σάμροκ Ρόβερς την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με σέντρα προγραμματισμένη για τις 19:45.

Δείτε τη βαθμολογία της League Phase του Conference League

1. Φιορεντίνα 2 (5-0) 6

2. ΑΕΚ Λάρνακας 2 (5-0) 6

3. Τσέλιε 2 (5-1) 6

4. Λωζάνη 2 (4-0) 6

5. Σαμσουνσπόρ 2 (4-0) 6

6. Μάιντς 2 (2-0) 6

7. Ράγιο Βαγιεκάνο 2 (4-2) 4

8. Ράκοβ 2 (3-1) 4

9. Στρασβούργο 2 (3-2) 4

10. Γιαγκελόνια 2 (2-1) 4

11. Νόα 2 (2-1) 4

12. ΑΕΚ 2 (7-3) 3

13. Ζρίνσκι 2 (5-1) 3

14. Σπάρτα Πράγας 1 (4-1) 3 *

15. Λεχ Πόζναν 2 (5-3) 3

16. Κρίσταλ Πάλας 2 (2-1) 3

17. Σαχτάρ 2 (4-4) 3

18. Λέγκια (2-2) 3

19. Σκεντίγια 2 (1-2) 3

20. Άλκμααρ 2 (1-4) 3

21. Λίνκολν 2 (2-6) 3

22. Ντρίτα 2 (2-2) 2

23. Χάκεν 2 (2-2) 2

24. Κουόπιο 2 (1-1) 2

25. Ομόνοια 2 (1-2) 1

26. Σέλμπουρν 2 (0-1) 1

27. Σίγκμα 2 (1-3) 1

28. Κραϊόβα 2 (1-3) 1

29. Μπρέινταμπλικ 2 (0-3) 1

30. Ριέκα 1 (0-1) 0 *

21. Σλόβαν Μπρατισλάβας 2 (1-3) 0

32. Χάμρουν 2 (0-2) 0

33. Σάμροκ 2 (2-6) 0

34. Ντινάμο Κιέβου 2 (0-5) 0

35. Ραπίντ 2 (1-7) 0

36. Αμπερντίν 2 (2-9) 0

* Ριέκα και Σπάρτα Πράγας έχουν ματς λιγότερο, αφού η μεταξύ τους αναμέτρηση διεκόπη στο 45ο λεπτό.