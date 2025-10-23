Η ΑΕΚ έδειξε πανίσχυρη παρουσία στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας με 6-0 της Αμπερντίν και πανηγυρίζοντας το πρώτο της τρίποντο στο Conference League. Η ομάδα άφησε πίσω την απογοήτευση από την ήττα στη Σλοβενία και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τις φιλοδοξίες της στην Ευρώπη.
Με αυτή τη νίκη, η Ένωση ξεκίνησε τη μάχη για την είσοδό της στην πρώτη οκτάδα της League Phase, που θα της εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16». Μετά τη 2η αγωνιστική, η ΑΕΚ ανέβηκε στη 12η θέση της βαθμολογίας.
Στην επόμενη αγωνιστική, η ομάδα επιστρέφει στην έδρα της για να αντιμετωπίσει την ιρλανδική Σάμροκ Ρόβερς την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με σέντρα προγραμματισμένη για τις 19:45.
Δείτε τη βαθμολογία της League Phase του Conference League
1. Φιορεντίνα 2 (5-0) 6
2. ΑΕΚ Λάρνακας 2 (5-0) 6
3. Τσέλιε 2 (5-1) 6
4. Λωζάνη 2 (4-0) 6
5. Σαμσουνσπόρ 2 (4-0) 6
6. Μάιντς 2 (2-0) 6
7. Ράγιο Βαγιεκάνο 2 (4-2) 4
8. Ράκοβ 2 (3-1) 4
9. Στρασβούργο 2 (3-2) 4
10. Γιαγκελόνια 2 (2-1) 4
11. Νόα 2 (2-1) 4
12. ΑΕΚ 2 (7-3) 3
13. Ζρίνσκι 2 (5-1) 3
14. Σπάρτα Πράγας 1 (4-1) 3 *
15. Λεχ Πόζναν 2 (5-3) 3
16. Κρίσταλ Πάλας 2 (2-1) 3
17. Σαχτάρ 2 (4-4) 3
18. Λέγκια (2-2) 3
19. Σκεντίγια 2 (1-2) 3
20. Άλκμααρ 2 (1-4) 3
21. Λίνκολν 2 (2-6) 3
22. Ντρίτα 2 (2-2) 2
23. Χάκεν 2 (2-2) 2
24. Κουόπιο 2 (1-1) 2
25. Ομόνοια 2 (1-2) 1
26. Σέλμπουρν 2 (0-1) 1
27. Σίγκμα 2 (1-3) 1
28. Κραϊόβα 2 (1-3) 1
29. Μπρέινταμπλικ 2 (0-3) 1
30. Ριέκα 1 (0-1) 0 *
21. Σλόβαν Μπρατισλάβας 2 (1-3) 0
32. Χάμρουν 2 (0-2) 0
33. Σάμροκ 2 (2-6) 0
34. Ντινάμο Κιέβου 2 (0-5) 0
35. Ραπίντ 2 (1-7) 0
36. Αμπερντίν 2 (2-9) 0
* Ριέκα και Σπάρτα Πράγας έχουν ματς λιγότερο, αφού η μεταξύ τους αναμέτρηση διεκόπη στο 45ο λεπτό.