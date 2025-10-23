Η ΑΕΚ έστησε πάρτι κόντρα στην Αμπερντίν διασύροντάς τη με 6-0, πήρε την πρώτη της νίκη στο Europa Conference League και είναι έτοιμη για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος προπονητής είχε τονίσει στη συνέντευξη Τύπου ότι θα πρέπει η ομάδα του να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και έμεινε απολύτως ικανοποιημένος από όσα είδε στο παιχνίδι με τους Σκωτσέζους.

««Εκπληκτικό παιχνίδι! Θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ. Δεν έχω να πω κάτι, μπορούσαμε και περισσότερα γκολ», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Αντιδράσαμε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ και είμαστε έτοιμοι ενόψει του Ολυμπιακού. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και στους φιλάθλους. Χρειαζόμασταν την εμφάνιση αυτή. Ανήκει στο παρελθόν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είχαμε αρκετές δυσκολίες με τις απουσίες των διεθνών. Είχαμε μια πνευματική μεταμόρφωση σήμερα και φυσικά συγκέντρωση και πήραμε το παιχνίδι».