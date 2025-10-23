Η ΑΕΚ δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα απέναντι στην Αμπερντίν και τη συνέτριψε με 6-0, ισοφαρίζοντας την πιο ευρεία νίκη της ιστορίας της στην Ευρώπη, παίρνοντας το πρώτο τρίποντο στο Europa Conference League και ψυχολογία για το ντέρμπι που ακολουθεί στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε τονίσει στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του αγώνα ότι περίμενε από την ομάδα του να αντιδράσει μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και από νωρίς τα μηνύματα ήταν θετικά καθώς δεν άργησε να ανοίξει το σκορ. Στο 11′ ο Κοϊτά με ωραίο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-0 και από εκεί και πέρα όλα ήταν πολύ εύκολα για την Ένωση.

Με τη διαφορά δυναμικότητας να είναι εμφανής, οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να επιτίθενται και στο 18′ ο Ρέλβας σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Πένραϊς, για να έρθει αμέσως μετά, στο 18′, το 2-0. Σκόρερ ξανά ο Κοϊτά, ο οποίος πήρε την πάσα του Ρότα και με πλασέ εντός περιοχής βρήκε και πάλι δίχτυα.

Ο «δικέφαλος αετός» είχε ήδη βάλει βάσεις νίκης, παρ’ όλα αυτά δεν είχε σκοπό να ρίξει τον ρυθμό του και η επιβεβαίωση ήρθε στο 27′, όταν ο Μάνταλος πίεσε ψηλά και έκλεψε, πάσαρε στον Πινέδα και αυτός βρήκε τον Ελίασον που με πλασέ έγραψε το 3-0 μέσα σε αποθέωση.

Στο 37′ η ΑΕΚ είχε και δεύτερο δοκάρι, πάλι σε στημένη φάση, με την κεφαλιά-ψαράκι του Βίντα μετά το φάουλ που εκτέλεσε ο Μάνταλος, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες από Πιερό και Ελίασον. Το παιχνίδι, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, ήταν πολύ εύκολο για την Ένωση που μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 55′ ο Πιερό έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι αλλά ο Μαρίν κινήθηκε γρήγορα και βρήκε τον τρόπο, στην επαναφορά, για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0, με τον Νίκολιτς να αρχίζει στα επόμενα λεπτά τις αλλαγές καθώς ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Οι «κιτρινόμαυροι», πάντως, συνέχισαν να ψάχνουν κι άλλα γκολ και στο 81′, έπειτα από ωραία ενέργεια και πάσα του Γκατσίνοβιτς, ο Γιόβιτς απέφυγε και τον τερματοφύλακα και έγραψε το 5-0, με τους Σκωτσέζους να τα έχουν χαμένα και τον Γένσεν να… φλερτάρει με το αυτογκόλ στο 82′ αλλά ο Μίτοφ κατάφερε να αποκρούσει.

Μικρό το κακό για την ΑΕΚ πάντως, καθώς το 6-0 μπορεί να μην έγινε σε αυτή τη φάση, έγινε όμως στο 87′ από τον Κουτέσα, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά την ωραία μπαλιά του Λιούμπιτσιτς και πλάσαρε όπως έπρεπε. Με αυτό το σκορ η Ένωση ισοφάρισε την πιο ευρεία νίκη της στην Ευρώπη καθώς είχε επικρατήσει της Γκρεβενμάχερ με το ίδιο σκορ το 2001 και στο 90ο λεπτό μπορούσε να βάλει και 7ο γκολ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά την κεφαλιά του Βίντα.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα (76′ Γκατσίνοβιτς), Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Πινέδα, Μαρίν (68′ Λιούμπιτσιτς), Ελίασον, Μάνταλος (76′ Γκρούγιτς), Κοϊτά (65′ Κουτέσα), Πιερό (68′ Γιόβιτς).

Αμπερντίν: Μίτοφ, Κνέστερ, Μίλνε, Ντέβλιν, Γένσε, Άρμστρονγκ (62′ Κλάρκσον), Σάινι (46′ Πολβάρα), Κέσκινεν (32′ Ντόρινγκτον), Άουσιτς (46′ Παλαβέρσα), Λάζετιτς, Κάρλσον (72′ Γενγκί).