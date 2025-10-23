Στον «αέρα» βρίσκεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Εuropa League, αφού οι καιρικές συνθήκες στην ολλανδική πόλη είναι άσχημες.

Στην Ολλανδία έχει σημάνει «πορτοκαλί» συναγερμός και όπως αναφέρει η Telegraaf οι παρατηρητές της αναμέτρησης, μαζί με ανθρώπους της UEFA, αλλά και ανθρώπους των δυο ομάδων, συνεδριάζουν προκειμένου να πάρουν απόφαση, είτε για νέα αλλαγή ώρας (22:00), είτε ακόμη και για αναβολή.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση που θα παρθεί, θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.