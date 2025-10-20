Το ταξίδι του για τη Βαρκελώνη ξεκίνησε πριν λίγη ώρα ο Ολυμπιακός, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» για το Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» εθεάθησαν να φορούν ένα εντυπωσιακό τζάκετ κατά την αναχώρησή τους, που κέντρισε τα βλέμματα όλων.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η Aimé Leon Doré σε μια συνεργασία που συνδυάζει την ποδοσφαιρική κληρονομιά με το μοντέρνο streetwear.

Το project γεννήθηκε από τη φιλία μεταξύ του Μιλτιάδη Μαρινάκη και του Ελληνοαμερικανού Teddy Santis — ιδρυτή της Aimé Leon Doré και καλλιτεχνικού διευθυντή της New Balance Made in USA. Αντλώντας έμπνευση από τη νεοϋορκέζικη ευαισθησία και τις μεσογειακές ρίζες του Santis, η συλλογή τιμά τόσο την προσωπική του ιστορία όσο και την περήφανη κληρονομιά του Ολυμπιακού.