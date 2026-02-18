Ο Ολυμπιακός πλήρωσε ένα κακό τρίλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, υποχρεώθηκε σε ήττα με 2-0 από τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και αντιμετωπίζει πλέον δύσκολη αποστολή στη ρεβάνς της Γερμανίας για τα Play Offs των «16» του Champions League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα του Mega και επισήμανε πόσο επηρέασε τη φάση ο τραυματισμός των Πιρόλα και Ρέτσου.

Ο Βάσκος προπονητής υπογράμμισε ότι δεν έχει ακόμα πληροφορίες για την κατάσταση του Ιταλού αμυντικού, ενώ σημείωσε πως προτεραιότητα έχει το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (22/2, 22:00).

Υπενθυμίζεται ότι η ρεβάνς στη BayArena θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (24/2) στις 22:00.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Και οι δυο ομάδες έπαιξαν καλά και είχαμε από ένα καλό ημίχρονο. Στην καλύτερή τους στιγμή ήρθε το γκολ, από μια μακρινή μπαλιά, και το δεύτερο γκολ ήρθε τρία λεπτά αργότερα. Προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Μας επηρέασε πολύ ο τραυματισμός. Δεν ξέραμε αν θα έβγαινε κάποιος, αν θα έβγαινε ένας ή και οι δύο. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο για την κατάσταση του Πιρόλα. Έφυγε, αλλά δεν γνωρίζω αν πήγε στο σπίτι του ή για εξετάσεις. Ελπίζουμε να είναι καλά, γιατί το χτύπημά του φάνηκε σοβαρό.

Θα είναι πολύ δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε αρχικά να βάλουμε ένα γκολ και μετά το δεύτερο. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ. Προέχει το ματς με τον Παναιτωλικό. Θα πάμε στη Γερμανία για να προσπαθήσουμε».