Η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά φέρνει μαζί της οκτώ νέες ταινίες, χωρίς κάποια από αυτές να είναι ο «κράχτης». Ωστόσο, η «Οικογένεια προς ενοικίαση» αξίζει την προσοχή σας λόγω της επιστροφής του οσκαρικού Μπρένταν Φρέιζερ, ενώ πρεμιέρα κάνει και ο «Άρκο», που θεωρείται η καλύτερη ταινία animation της χρονιάς και φαβορί για το Όσκαρ.

Επίσης, ανάμεσα στις νέες ταινίες ξεχωρίζει και το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Λευκά Όρη» του Αλέξανδρου Παπαθανασίου, ο οποίος ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη για να καταγράψει τη μαρτυρία του Λευτέρη Ηλιάκη, αντάρτη επί Κατοχής, μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στον Εμφύλιο Πόλεμο και πολιτικού κρατούμενου για σχεδόν είκοσι χρόνια.

Οικογένεια Προς Ενοικίαση

Σκηνοθεσία: Χικάρι

Σενάριο: Χικάρι, Στίβεν Μπλάχουτ

Μουσική: Άλεξ Σόμερς, Jónsi

Πρωταγωνιστούν: Μπρένταν Φρέιζερ, Τακεχίρο Χίρα, Μάρι Γιαμαμότο, Ελεν Σάντλερ

Διάρκεια: 109 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά, Ιαπωνικά

Ιαπωνία, Η.Π.Α., 2025

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Ένας Αμερικανός ηθοποιός παλεύει να βρει νόημα στη ζωή του, μέχρι που πιάνει δουλειά σε ένα ιαπωνικό πρακτορείο που νοικιάζει ηθοποιούς για να υποδυθούν γονείς, φίλους, συζύγους ή και άλλα πρόσωπα, με ωριαία αμοιβή. Όσο βυθίζεται στους κόσμους των πελατών του, καλλιεργεί γνήσιους δεσμούς που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην ερμηνεία και την πραγματικότητα. Η πολύπλοκη φύση αυτών των σχέσεων τού ξαναδίνει σκοπό και μια ευκαιρία για ανθρώπινη σύνδεση.

Άρκο

Σκηνοθεσία: Ουγκό Μπιενβενού

Σενάριο: Ουγκό Μπιενβενού, Φελίξ ντε Ζιβρί

Μουσική: Αρνό Τουλόν

Με τις φωνές των: Σουάν Αρλό, Αλμα Γιοντορόφσκι, Μαργκό Ρανγκάρ, Ολντρα Οσκαρ Τρεσανινι, Βενσάν Μακέν, Λουί Γκαρέλ

Διάρκεια: 78 λεπτά

Γαλλία, Η.Π.Α., 2025

Διανομή: NEO Films

Η υπόθεση

Ο Άρκο, ένα αγόρι από το μακρινό μέλλον όπου οι άνθρωποι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, παγιδεύεται κατά λάθος στο έτος 2075. Εκεί συναντά την Ίρις, ένα μοναχικό κορίτσι με την οποία αναπτύσσει μια βαθιά φιλία. Μαζί θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να στείλουν τον Άρκο πίσω στην εποχή του, την ώρα που το περιβάλλον καταρρέει και ο χρόνος λιγοστεύει, καθώς ο πλανήτης πλησιάζει στο τέλος του.

Pillion

Σκηνοθεσία: Χάρι Λάιτον

Σενάριο: Χάρι Λάιτον, Ανταμ Μαρς-Τζόουνς, Αντριου Λάου, Εμα Νόρτον

Μουσική: Ολιβερ Κόουτς

Πρωταγωνιστούν: Χάρι Μέλινγκ, Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ, Ντάγκλας Χοτζ, Λέσλι Σαρπ

Διάρκεια: 107 λεπτά

Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, 2025

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Ένας συνεσταλμένος άντρας γνωρίζει τυχαία έναν πολύ γοητευτικό μοτοσικλετιστή, ξεκινώντας μαζί του, ως υποτακτικός, μια BDSM σχέση που θα του αλλάξει τη ζωή.

Το Σφύριγμα του Θανάτου

Σκηνοθεσία: Κόριν Χάρντι

Σενάριο: Οουεν Εγκερτον

Μουσική: Doomphonic

Πρωταγωνιστούν: Ντάφνι Κιν, Σοφί Νελίς, Σκάι Γιανγκ, Τζαλέιλ Σουέιμπι, Αλι Σκόβμπαϊ, Πέρσι Χάινς Γουάιτ, Νικ Φροστ

Διάρκεια: 99 λεπτά

Καναδάς, Ιρλανδία, 2025

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Μια αταίριαστη ομάδα ανυποψίαστων μαθητών λυκείου ανακαλύπτει ένα αρχαίο καταραμένο αζτεκικό αντικείμενο. Η παρέα με τρόμο αντιλαμβάνεται ότι φυσώντας το και ακούγοντας τον τρομακτικό ήχο που εκπέμπει, καλούν κοντά τους, τους μελλοντικούς τους θανάτους.

Λευκά Όρη

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Παπαθανασίου

Σενάριο: Αλέξανδρος Παπαθανασίου

Μουσική: Μάκης Μανιαδάκης, Θοδωρής Ζιάρκας

Ελλάδα, 2025

Διάρκεια: 87 λεπτά

Η υπόθεση

Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα Λευκά Όρη θα αποτελέσουν τον προμαχώνα της κρητικής Αντίστασης ενάντια στην Ναζιστική Κατοχή, εφαλτήριο για τους αντάρτες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, οι οποίοι με τα σαμποτάζ τους προκαλούν ισχυρά πλήγματα στους Ναζί. Ωστόσο, το 1946, λίγους μόλις μήνες μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους κατακτητές, ένας νέος αντάρτικος στρατός συγκροτείται από τα «υλικά» της Αντίστασης. Αυτή την φορά όμως, για έναν καταστροφικό, ολοκληρωτικό πόλεμο – μία πολεμική, κοινωνική και ταξική αναμέτρηση που όμοια της δεν έχει υπάρξει.

Ο Αιχμάλωτος

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ

Σενάριο: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, Αλεχάντρο Χερνάντεζ

Μουσική: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ

Πρωταγωνιστούν: Χούλιο Πένια, Αλεσάντρο Μπόργκι, Μιγκέλ Ρεγιάν, Φερνάντο Τεχέρο, Χοσέ Μανουέλ Πόγκα

Διάρκεια: 134 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Ισπανία, Ιταλία, 2025

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Το 1575, ο νεαρός Μιγκέλ ντε Θερβάντες συλλαμβάνεται αιχμάλωτος και πωλείται στον τρομερό Χασάν, Μπέη του Αλγερίου. Ενώ περιμένει την καταβολή λύτρων για την απελευθέρωσή του, ανακαλύπτει ένα απροσδόκητο καταφύγιο στην τέχνη της αφήγησης ιστοριών… Και καταστρώνει ένα τολμηρό σχέδιο απόδρασης

Θανάσιμη Απειλή

Σκηνοθεσία: Τζόνι Κάμπελ

Σενάριο: Ντέιβιντ Κεπ

Μουσική: Ματιέ Λαμμπολέ

Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Τζο Κίρι, Τζορτζίνα Κάμπελ, Λέσλι Μάνβιλ, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Σόσι Μπέικον

Διάρκεια: 99 λεπτά

Γαλλία, Ιταλία, Μαρόκο, 2026

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Ο Τίκεϊκ και η Ναόμι, δύο νεαροί υπάλληλοι μιας εταιρείας αποθήκευσης που χτίστηκε στη θέση μιας παλιάς αμερικανικής στρατιωτικής βάσης, έχουν την πιο τρελή νυχτερινή βάρδια τους, όταν ένας παρασιτικός μύκητας δραπετεύει από το χαμηλότερο επίπεδο της βάσης, όπου είχε σφραγιστεί από την κυβέρνηση δεκαετίες πριν. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει κάτω από το έδαφος, αυτός ο εξαιρετικά μεταδοτικός μικροοργανισμός πολλαπλασιάζεται και εξαπολύει τον τρόμο του στους κατοίκους της εγκατάστασης – ανθρώπους και άλλους. Καθώς ο χρόνος τελειώνει, εναπόκειται στον Τίκεϊκ και τη Ναόμι, με τη βοήθεια ενός πράκτορα βιοτρομοκρατίας, να περιορίσουν την ταχέως μεταλλασσόμενη απειλή και να αποτρέψουν την εκρηκτική εξαφάνιση της ίδιας της ανθρωπότητας.

Καρό Νίντζα 3

Σκηνοθεσία: Θόρμπιορν Κριστόφερσεν, Αντερς Μάτεσεν

Σενάριο: Αντερς Μάτεσεν

Μουσική: Κρίστιαν Βίντεν

Διάρκεια: 88 λεπτά

Δανία, 2025

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Πίσω στο σπίτι, ο Alex χάνει το ενδιαφέρον του για τις αποστολές, γεγονός που προκαλεί ένταση με τον Καρό Νίντζα. Αυτό οδηγεί σε σύγκρουση με τον φίλο της Jessica και τη συμμορία του, ενώ ταυτόχρονα ο Άλεξ ζορίζεται με τη ζήλια της πρώην του και νιώθει πίεση από τον πατριό του. Ενώ το χάος κλιμακώνεται, μια βαθύτερη, κρυφή απειλή βγαίνει στην επιφάνεια.