Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) στο σπουδαίο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα «πετάξει» για Βαρκελώνη.

Από την αποστολή λείπει ο Ρόντινει, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά.

Ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα να είναι κανονικά διαθέσιμος, όπως και ο Μέχντι Ταρέμι, που δεν ήταν στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΛ Novibet.