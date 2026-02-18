Με γκολ του Χρήστου Τζόλη στο 90′ η Κλαμπ Μπριζ αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Ατλέτικο Μαδρίτης ενώ η Μπόντο Γκλιμτ νίκησε με 3-1 την Ίντερ και πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Στο Βέλγιο η Ατλέτικο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και στο 8′ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Σέις, με τον Άλβαρες να εκτελεί για το 0-1. Από νωρίς, επομένως, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε είχε το προβάδισμα και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το διεύρυνε καθώς ο Λούκμαν με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ, έκανε το 0-2.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο όμως και συγκεκριμένα στο 51′ ο Ονιεντίκα ήταν εκεί που έπρεπε, μετά την απόκρουση του Όμπλακ σε κεφαλιά του Τρεσόλντι, για να μειώσει σε 1-2 και στο 60′ ήρθε και το 2-2 με τον Τρεσόλντι από κοντά μετά τη σέντρα του Ντιακόν. Οι γηπεδούχοι το πίστευαν πλέον, οι Μαδριλένοι όμως κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και στο 79′ πήρε ξανά το προβάδισμα με το αυτογκόλ του Ορντόνιες.

Και εκεί που όλα έδειχναν ότι η Ατλέτικο θα έπαιρνε τη νίκη, ήρθε στο 90′ το 3-3 από τον Τζόλη που βγήκε τετ α τετ και νίκησε τον Όμπλακ, για να κρατήσει ζωντανή την Κλαμπ Μπριζ στο κυνήγι της πρόκρισης.

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1

Στην παγωμένη Νορβηγία η Μπόντο Γκλιμτ ήθελε να αιφνιδιάσει την Ίντερ και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 20′ με το ωραίο τελείωμα του Φετ μετά την πάσα του Χεγκ. Οι Ιταλοί, όμως, αντέδρασαν καλά καθώς στο 30′ ο Εσπόζιτο με σουτ εντός περιοχής έκανε το 1-1, με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

Όταν επέστρεψαν από αυτά, ο Λαουτάρο είχε δοκάρι για τους «νερατζούρι», ο Χάικιν απέκρουσε λίγα λεπτά μετά την εκτέλεση φάουλ του Κάρλος Αουγκούστο και τελικά αντί να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι σκόραραν οι γηπεδούχοι και μάλιστα δύο φορές: Στο 61′ ο Χάουγκε τελείωσε ωραία τη φάση, μετά το λάθος του Κάρλος Αουγκούστο, κάνοντας το 2-1 και στο 64′ οι Μπλόμπεργκ και Χεγκ συνεργάστηκαν άψογα, με τον δεύτερο να σκοράρει προ κενής εστίας για το τελικό 3-1.