Ο Λούκα Βιλντόζα και η σύζυγός του, Μιλίτσα Τάσιτς, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τη σύλληψή τους για επίθεση σε πλήρωμα ασθενοφόρου στη Μπολόνια, παρ’ όλα αυτά οι συζητήσεις για το θέμα συνεχίζονται καθώς έρχονται στο φως οι λεπτομέρειες.

Ο Αργεντίνος παίκτης της Βίρτους Μπολόνια, ο οποίος την προηγούμενη διετία ήταν στην Ελλάδα για τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν για την 5η αγωνιστική της Euroleague, το μέλλον του όμως παραμένει αμφίβολο καθώς η ομάδα του θα του λύσει το συμβόλαιο αν καταδικαστεί, όταν εκδικαστεί η υπόθεση.

Προς το παρόν, τα ιταλικά ΜΜΕ αποκάλυψαν όσα κατέθεσε η Τιτσιάνα Ντ’ Αντόνιο, η διασώστης που δέχθηκε επίθεση από τον Βιλντόζα και τη σύζυγό του τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10) στη Μπολόνια.

«Ο οδηγός μάς έδειξε με το δάχτυλο. Η Mercedes που ήταν μπροστά μας εκείνη τη στιγμή έκανε μια στροφή από δεξιά προς τα αριστερά, μειώνοντας την ταχύτητά μας. Ρισκάραμε ακόμη και να τη χτυπήσουμε . Περάσαμε μπροστά του, αλλά επιτάχυνε και ο οδηγός μου είπε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, θα καταλήξουμε να έχουμε ατύχημα».

Έχω ύψος 1,60 μ. και ζυγίζω 55 κιλά, είμαι 55 ετών. Πλησίασα το παράθυρο, κατέβασε το τζάμι και άρχισε να κάνει νοήματα με τα χέρια του. Μιλούσε ισπανικά, η κοπέλα που ήταν μαζί του αγγλικά. Του είπα σε σπαστά αγγλικά, «είμαστε σε έκτακτη ανάγκη», είπε αρχικά το θύμα της επίθεσης και συνέχισε.

«Σε εκείνο το σημείο βγήκε από το αυτοκίνητο. Όταν άνοιξε την πόρτα, μου επιτέθηκε. Με έπιασε από τον λαιμό, σηκώνοντάς με από το έδαφος και άρχισα να ουρλιάζω. Η ψηλή, ξανθιά γυναίκα που ήταν μαζί του βγήκε επίσης από το αυτοκίνητο και μου τράβηξε τα μαλλιά. Είχα μια αλογοουρά και έσκυψα προς τα πίσω.

Οι άλλοι εθελοντές που ήταν μαζί μας εν τω μεταξύ καλούσαν την αστυνομία να παρέμβει, αλλά είδα μια περίπολο των αστυνομικών να περνάει και τους σταμάτησαν».