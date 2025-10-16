Συνελήφθη στην Μπολόνια της Ιταλίας ο Λούκα Βιλντόζα, μετά από επίθεση σε διασώστες, όπως έγραψαν τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Βιλντόζα φέρεται να επιτέθηκε, μαζί με τη σύζυγό του, που επίσης συνελήφθη, σε πλήρωμα ασθενοφόρου τα ξημερώματα της Πέμπτης, καθώς το όχημα είχε κλείσει τον δρόμο.

Όπως μεταδίδει το iL Resto del Carlino, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού επιτέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, βολεϊμπολίστρια από τη Σερβία, στο πλήρωμα των διασωστών, αφού το όχημα είχε σταματήσει στον δρόμο μετά από κλήση για έκτακτο περιστατικό.

Πώς έγινε η επίθεση στους διασώστες για την οποία συνέλαβαν τον Βιλντόζα

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Βιλντόζα άρχισε να αναβοσβήνει τα φώτα και στη συνέχεια να βρίζει τους διασώστες, ενώ, όταν ξαναβρήκε το ασθενοφόρο, με αναμμένες σειρήνες, στον ίδιο δρόμο, φέρεται να προσπάθησε να το εμποδίσει με το όχημά του, κάνοντας μανούβρες για να περάσει μπροστά του, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να κατέβει για να ζητήσει εξηγήσεις.

Τότε, κατά τις πληροφορίες αυτές, ο μπασκετμπολίστας άρχισε να φωνάζει και τους κατηγόρησε ότι είχαν καταλάβει τον δρόμο, ενώ φέρεται να έπιασε έναν από τον λαιμό. Μάλιστα, αναφέρεται πως στο περιστατικό ενεπλάκη και η σύζυγός του, η οποία τράβηξε τα μαλλιά διασώστη.

Το επεισόδιο έγινε αντιληπτό από περιπολικό των καραμπινιέρων, που σταμάτησε αμέσως.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον παίκτη και τη σύζυγό του και τους μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα, όπου, μετά τις διαδικασίες, συνελήφθησαν και οι δύο με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών σε υγειονομικό προσωπικό.