Ο Λούκα Βιλντόζα αφέθηκε ελεύθερος, όπως ανακοίνωσε η Βίρτους Μπολόνια, μετά τη σύλληψή του μαζί με τη σύζυγό του, Μίλιτσα Τάσιτς, και υπολογίζεται κανονικά για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν στη Euroleague.

Ο Αργεντίνος γκαρντ, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του μετά την επίθεση σε πλήρωμα ασθενοφόρου στη Μπολόνια τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10), αλλά η σχετική περιπέτεια έλαβε τέλος.

Η Βίρτους έκανε γνωστό ότι ο Βιλντόζα, όπως και η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερος και θα πάρει κανονικά μέρος στο ματς της Παρασκευής (17/10) με τη Βιλερμπάν για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Η ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια αναφέρει τα εξής…

«Η Βίρτους Μπολόνια εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση για τα γεγονότα που συνέβησαν τη νύχτα μεταξύ 15 και 16 Οκτωβρίου και αφορούσαν τον Λούκα Βιλντόζα και τη σύζυγό του.

Ο παίκτης και η σύζυγός του, ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους μετά τον εντός έδρας αγώνα που διεξήχθη στο PalaDozza, πιστεύοντας ότι ήταν θύματα παράνομης συμπεριφοράς από τρίτους, είχαν μια διαμάχη με έναν εργαζόμενο στον τομέα της υγείας που οδηγούσε όχημα του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση περιπολικού της αστυνομίας, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και την εφαρμογή νομικών μέτρων κατά του αθλητή και της συζύγου του.

Σήμερα το πρωί, η Εισαγγελία του Δικαστηρίου της Μπολόνια κοινοποίησε στα μέρη διάταγμα άμεσης αποφυλάκισης, χωρίς περιορισμούς, υπογεγραμμένο από τον Εισαγγελέα, Δρ Φλάβιο Λαζαρίνι, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περιοριστικά μέτρα, με την εισαγγελία να παραιτείται από τη συνοπτική δίκη που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 12:00 σήμερα».