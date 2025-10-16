Την απόκτηση του Άλεξ Μερκβιλάντζε που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών με την προοπτική να παραμείνει ως το τέλος της σεζόν, ανακοίνωσε ο Άρης.

Ο 23χρονος Γεωργιανός φόργουορντ έχει ήδη προπονηθεί με την ομάδα και είναι πιθανό να βρίσκεται στην αποστολή των «κίτρινων» για το προσεχές παιχνίδι με το Μαρούσι εκτός έδρας.

Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι για συμβόλαιο δύο μηνών με την προοπτική επέκτασής του ως το τέλος της σεζόν, με τη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Alex Merkviladze. Ο Γεωργιανός αθλητής είναι γεννηθείς στις 11 Μαρτίου του 2002 και με ύψος 2.03μ. αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Ο νέος παίκτης της ομάδας μας έκανε το ταξίδι για τις ΗΠΑ σε ηλικία μόλις 14 ετών. Μετά από τη φοίτησή του στο Modesto Christian High School, ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2020 στο Cal State Northridge Matadors.

Το 2021 «μετακόμισε» στο φημισμένο Loyola Marymount, από το οποίο αποφοίτησε το 2025. Στην τρίτη χρονιά του μέτρησε 12.1 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα και στην περσινή σεζόν, ως αρχηγός της ομάδας, είχε 10.3 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο. Συνολικά, ο Merkviladze αγωνίστηκε σε 119 αγώνες του Loyola Marymount, όντας στην 6η θέση στην ιστορία των Lions».