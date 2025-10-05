Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 αλλά τελικά ηττήθηκε με 2-3 από την ΑΕΚ, έχοντας παράπονα από τη διαιτησία για δύο συγκεκριμένες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.

Το παιχνίδι πήγαινε πολύ καλά για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως ήρθαν τα πάνω-κάτω και τελικά στο 92′ ηττήθηκε με 2-3.

Στην Κηφισιά, πάντως, έχουν παράπονα από τη διαιτησία για δύο συγκεκριμένες φάσεις.

Η πρώτη είναι αυτή του 68ου λεπτού, όταν ακυρώθηκε γκολ του Ζέρσον Σόουζα για χέρι. Αυτό που λένε οι άνθρωποι της Κηφισιάς είναι πως κακώς στο VAR δεν συνέστησαν στον διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για μη παράβαση. Το γκολ έπρεπε να μετρήσει, καθώς ο παίκτης κάνει κίνηση με το χέρι του, χωρίς όμως να καταφέρει να παίξει την μπάλα. Αυτό, όπως σημειώνουν, φαίνεται από το τελευταίο ριπλέι από την κάμερα πίσω και δεξιά από το τέρμα.

Η δεύτερη φάση είναι το πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς και με το οποίο έκανε το 2-3 ο Μαρίν στο 92′. Όπως λένε στην Κηφισιά, έγινε έλεγχος από το VAR και κακώς δεν συνέστησε στο διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για μη παράβαση πέναλτι, το μαρκάρισμα κρίνεται κανονικό, ο Γιόβιτς έκανε βουτιά με σκοπό να ξεγελάσει τον διαιτητή. Με την εκτέλεση του έγινε το τελικό 2-3.