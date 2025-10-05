Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Κηφισιά από νωρίς, μείωσε σε 2-1, έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρέλβας αλλά παρ’ όλα αυτά κατάφερε να το κάνει 2-3 με πέναλτι του Μαρίν στο 92′ και συνεχίζει στην κορυφή, περιμένοντας να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε τονίσει πως η ομάδα του θα πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι σαν να είναι τελικός του Champions League, το ξεκίνημά του όμως έδειχνε ότι δεν συνέβη αυτό… Μόλις στο 6′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι καθώς ο Στρακόσα βρήκε στο κεφάλι τον Τεττέη, ο οποίος ανέλαβε και την εκτέλεση αλλά ο τερματοφύλακας της Ένωσης απέκρουσε.

Οι φιλοξενούμενοι δεν… ταρακουνήθηκαν από αυτή τη φάση και παρέμεναν κακοί, με αποτέλεσμα η Κηφισιά να έχει νέα μεγάλη ευκαιρία, στο 11′, με τον Τεττέη που άδειασε ωραία τον Μουκουντί αλλά αστόχησε με σουτ από τη γωνία της μικρής περιοχής. Ήταν η δεύτερη μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον επιθετικό των γηπεδούχων, ο οποίος όμως με την τρίτη κατάφερε να σκοράρει.

Στο 14′ ο Παντελίδης έκανε τρομερή ενέργεια παίρνοντας τη μπάλα πίσω από το κέντρο και αφού απέφυγε τον Πένραϊς έκανε το γύρισμα για τον Τεττέη που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 1-0. Λίγα λεπτά μετά, στο 18′, ο σκόρερ πήγε να γράψει και ασίστ στη στατιστική του βγάζοντας σε θέση για γκολ τον Πόμπο αλλά αυτός αστόχησε, με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι εκτός τόπου και χρόνου.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, επομένως, κυριαρχούσε και στο 29′ έκανε και το 2-0, αυτή τη φορά με τον Παντελίδη να σπρώχνει τη μπάλα στα δίχτυα μετά την προσπάθεια του Πινέδα που πρόλαβε τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή στο πλασέ του Τεττέη, ο οποίος είχε αποφύγει και τον Στρακόσα.

Τραγικό πρώτο ημίωρο, με λίγα λόγια, για τον «δικέφαλο αετό», με τον Νίκολιτς να κάνει αναγκαστική αλλαγή στο 38′ (Ρέλβας στη θέση του Μουκουντί) και να βλέπει την ομάδα του να βγάζει αντίδραση στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου: Στο 44′ ο Καλοσκάμης μείωσε σε 2-1 μετά το γύρισμα του Μάνταλου, στο 45’+1 ο νεαρός άσος πήγε και για δεύτερο γκολ αλλά αστόχησε από κοντά και στο 45’+2 είχε μεγάλη ευκαιρία και ο Πιερό που δεν βρήκε γεμάτα τη μπάλα μετά το γύρισμα του Πένραϊς.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους τα πράγματα φάνηκε να στραβώνουν ξανά για τους «κιτρινόμαυρους» καθώς ο Ρέλβας είδε την κόκκινη κάρτα για το φάουλ που έκανε, ως τελευταίος παίκτης, στον Τεττέη… Ο Νίκολιτς αντέδρασε βγάζοντας Μάνταλο και Καλοσκάμη για να βάλει Κουτέσα και Ελίασον και αμέσως μετά, στο 60′, ήρθε η ισοφάριση: Σέντρα του Κουτέσα και ο Γιόβιτς, ο οποίος είχε περάσει στο ματς στο 46′, έκανε το 2-2 με κεφαλιά.

Λίγα λεπτά μετά, στο 67′, η Κηφισιά είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Αντόνισε που αστόχησε από καλή θέση και στο 69′ πλησίασε ξανά στο 3-2 με το τετ α τετ του Τεττέη, στον οποίο είπε «όχι» ο Στρακόσα. Ο Νίκολιτς έβγαλε στο επόμενο λεπτό τον Κοϊτά για να βάλει στο παιχνίδι τον Μαρίν και τελικά αυτός ήταν που λύτρωσε την Ένωση.

Στο 90′ ο Σιμόν ανέτρεψε τον Γιόβιτς, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, η απόφασή του επιβεβαιώθηκε από το VAR και ο Μαρίν εκτέλεσε στο 92′ για το 2-3, δίνοντας μεγάλη, όπως πήγαινε το παιχνίδι, νίκη στην ΑΕΚ.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πόκορνι, Λαρουσί (46′ Χουχούμης), Έμπο, Πέρεθ (56′ Ντίας), Παντελίδης, Πόμπο (56′ Ζέρσον Σόουζα), Αντόνισε (83′ Εσκιβέλ), Τεττέη.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί (38′ Ρέλβας), Πένραϊς, Μάνταλος (59′ Κουτέσα), Πινέδα (46′ Γιόβιτς), Kοϊτά (70′ Μαρίν), Καλοσκάμης (59′ Ελίασον), Ζοάο Μάριο, Πιερό.