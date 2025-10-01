Ο Πέτρος Μάνταλος έφτασε, στον αγώνα με τον Βόλο, τις 400 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ και η ΠΑΕ ανέβασε στο κανάλι της στο Youtube τη συνέντευξη που έδωσε στον μικρό Μιχαήλ, όπου έθεσε και τον νέο του στόχο.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός αποθεώθηκε από όλους στην OPAP Arena, στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Βόλο, επειδή συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα και η ΠΑΕ έδωσε την ευκαιρία στον μικρό Μιχαήλ, το παιδί που νίκησε τον καρκίνο και συγκίνησε τους πάντες, να του πάρει συνέντευξη.

Φίλος της ΑΕΚ ο πιτσιρικάς, έκανε τις ερωτήσεις του στον Μάνταλο, ο οποίος είπε, μεταξύ άλλων, πως «η ΑΕΚ πλέον είναι το σπίτι μου, πάμε για τα 500 παιχνίδια».

Το βίντεο της ΠΑΕ με τη συνέντευξη του Μάνταλου στον μικρό Μιχαήλ…