Η ΑΕΚ πανηγύρισε τη νίκη (1-0) επί του Βόλου με την οποία παρέμεινε στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό και όλοι στην OPAP Arena αποθέωσαν τον Πέτρο Μάνταλο που συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με τη φανέλα της.

Η Ένωση ήθελε να επιστρέψει στα τρίποντα μετά την ισοπαλία στη Λάρισα και τα κατάφερε χάρη στο γκολ του Πιερό, με αποτέλεσμα να είναι πλέον στους 13 βαθμούς, όσους έχει και ο Ολυμπιακός με τον οποίο μοιράζεται την 1η θέση.

Ήταν ένα παιχνίδι που θα θυμάται για πάντα ο Μάνταλος καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές στους «κιτρινόμαυρους» και όλοι τον αποθέωσαν μετά το τέλος του ματς, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να τον χειροκροτεί μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες.

Αποθέωση, όμως, υπήρξε και από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε στην Cosmote TV αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, λέγοντας τα εξής…

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στον Μάνταλο που έφτασε τις 400 συμμετοχές. Είναι ένας τεράστιος αριθμός και πραγματικός θρύλος για την ομάδα. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, πήραμε τους τρεις βαθμούς που αυτό μετράει, αλλά δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, θα έλεγα ότι ήταν καταστροφικό.

Στο δεύτερο πιέσαμε παραπάνω, είχαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Είναι πάντα δύσκολο να νικήσεις πριν από ευρωπαϊκό αγώνα, οπότε τώρα το μυαλό μας είναι στο ματς απέναντι στην Τσέλιε».