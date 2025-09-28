Με γκολ του Πιερό η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Βόλο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ανέβηκε στους 13 βαθμούς, όσους έχει και ο Ολυμπιακός με τον οποίο μοιράζεται την 1η θέση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να δώσει θέσεις βασικών τόσο στον Γιόβιτς όσο και στον Πιερό και το παιχνίδι άρχισε με τους γηπεδούχους να έχουν καλές προϋποθέσεις για να απειλήσουν στο 2ο γκολ αλλά ο Σέρβος φορ έκανε λάθος στο κοντρόλ. Όπως και να έχει, η Ένωση ήταν συνεχώς μπροστά και πίεζε τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι δεν ένιωθαν, πάντως, πραγματικό κίνδυνο.

Αυτό έγινε για πρώτη φορά στο 18′, όταν ο Ελίασον σέντραρε ωραία και ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής και έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ. Αυτή, βασικά, ήταν και η μοναδική καλή ευκαιρία για τους «κιτρινόμαυρους» στο πρώτο ημίχρονο καθώς ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε στη συνέχεια, προς ικανοποίηση των Θεσσαλών που αμύνονταν σωστά.

Νωρίς στο β’ μέρος, όμως, ο «δικέφαλος αετός» κατάφερε να σκοράρει. Στο 54′ ο Μάνταλος έβγαλε την ομάδα του στην αντεπίθεση βρίσκοντας τον Ελίασον και αυτός σέντραρε για τον Πιερό που με κεφαλιά-ψαράκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ένα γκολ που… αποδιοργάνωσε τον Βόλο, με συνέπεια στα επόμενα λεπτά να κάνει αρκετά λάθη και να αφήνει κενούς χώρους.

Ο Νίκολιτς έβγαλε Πένραϊς και Γιόβιτς για να βάλει Πήλιο και Ζοάο Μάριο, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν και το δεύτερο γκολ και να πλησιάζουν σε αυτό στο 70ο λεπτό με το σουτ του Κοϊτά που έφυγε λίγο άουτ, στο 86ο με το πλασέ του Κουτέσα που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Σιαμπάνης και στο 90ο με το δοκάρι σε δυνατό σουτ του Πιερό που έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά τη βαθιά μπαλιά του Μουκουντί.

Και με το 1-0, πάντως, την έκανε τη δουλειά της καθώς επέστρεψε στις νίκες και παραμένει στην 1η θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραις (66′ Πήλιος), Μάνταλος (75′ Μαρίν), Πινέδα, Ελίασον (87′ Καλοσκάμης), Κοϊτά (75′ Κουτέσα), Πιερό, Γιόβιτς (66′ Ζοάο Μάριο).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ, Τζόκα, Χουάνπι (73′ Μακνί), Λάμπρου, Χάμουλιτς (90′ Μύγας).