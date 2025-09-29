Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τον Βόλο καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές και είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ο Μάνταλος βρίσκεται στον σύλλογο από το 2014 και διανύει τη 12η σεζόν της καριέρας του στην ΑΕΚ, έχοντας απολογισμό 68 γκολ, 108 ασίστ, δύο Πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα.

Δείτε αναλυτικά το top 10 των συμμετοχών στην ΑΕΚ

1. Τόνι Σαβέφσκι 439 συμμετοχές

2.Στέλιος Μανωλάς 427 συμμετοχές

3. Πέτρος Μάνταλος 400 συμμετοχές

4. Μιχάλης Κασάπης 362 συμμετοχές

5. Ηλίας Ατματσίδης 344 συμμετοχές

6. Νίκος Κωστένογλου 319 συμμετοχές

7. Χρήστος Μαλαδένης 290 συμμετοχές

8. Βασίλης Λάκης 283 συμμετοχές

9. Παύλος Παπαϊωάννου 278 συμμετοχές

10. Νίκος Γεωργέας 277 συμμετοχές