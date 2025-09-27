Ο Ολυμπιακός κατέκτησε και φέτος, για 4η συνεχόμενη χρονιά, το Σούπερ Καπ μετά τη νίκη του (92-83) επί του Προμηθέα και ο Παναθηναϊκός φρόντισε να τον συγχαρεί με ανάρτησή του στα social media.

Οι «πράσινοι» είχαν αποφασίσει να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τη διοργάνωση επειδή το πρόγραμμά τους ήταν πιεσμένο έχοντας να ταξιδέψουν από την Αυστραλία στην Αθήνα μετά το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Παρά το γεγονός ότι επέλεξαν να μην αγωνιστούν στο Σούπερ Καπ, όμως, δεν αδιαφόρησαν για τη διοργάνωση και αυτό φάνηκε και από την ανάρτηση της ΚΑΕ στα social media. Ανάρτηση με την οποία συνεχάρη τον αιώνιο αντίπαλο για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, νικητή του Σούπερ Καπ», ανέφερε το μήνυμα του Παναθηναϊκού, ανεβάζοντας και φωτογραφία από την απονομή του τροπαίου.