Την κατάκτηση του Σούπερ Καπ για 4η συνεχόμενη χρονιά πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε με 92-83 τον Προμηθέα στη Ρόδο και στρέφει πλέον την προσοχή του στη Euroleague.

Με τον Παναθηναϊκό να αποσύρει τη συμμετοχή του, οι «ερυθρόλευκοι»… έπαιζαν μόνοι τους στη διοργάνωση καθώς άπαντες ήξεραν ότι θα κατακτήσουν το τρόπαιο και ακριβώς αυτό έγινε, παρά την προσπάθεια της ομάδας της Πάτρας να το παλέψει μέχρι το τέλος.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 11-0 στο 3′ και με 21-4 στο 7′, έχοντας κυριαρχήσει σε απόλυτο βαθμό. Ο Προμηθέας, από την άλλη πλευρά, κατάφερε να ανασυνταχθεί στη συνέχεια, κλείνοντας στο -9 (26-17) την πρώτη περίοδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση και είχε σταθερά προβάδισμα μεγαλύτερο των 10 πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 49-36.

Ο αγώνας συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να σκοράρουν εύκολα και την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να μπαίνει από το +17 (70-53) στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Εκεί, ο Προμηθέας έκανε υπερπροσπάθεια και εκμεταλλευόμενος τα λάθη του αντιπάλου του κατάφερε να πλησιάσει ακόμη και στο -5 (73-68), στη συνέχεια όμως ο Ολυμπιακός… σοβαρεύτηκε ξανά και τελικά πήρε με 92-83 και το τρόπαιο για 4η συνεχόμενη χρονιά.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 49-36, 70-53, 92-83

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (2), Βεζένκοφ 16 (1), Ντόρσεϊ 23 (5), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 5 (1), Ουόρντ 3, Λι 2, Παπανικολάου 7 (1), Πίτερς 8, Χολ 11, Νετζήπογλου.

Προμηθέας (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 7 (1), Κόουλμαν 2, ΜακΚάλαμ 14, Γκρέι 11 (1), Πλώτας 6, Μπαζίνας 17 (3), Πόλικαπ 14, Μακούρα 9 (1), Σταυρακόπουλος, Πρέκας 3 (1).