Ξεκινάει η δράση στο Stoiximan Super Cup της Ρόδου, με τους ημιτελικούς να διεξάγονται σήμερα.

Αρχικά, στις 17:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας. Λίγες ώρες αργότερα, στις 20:30, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί κόντρα στην Καρδίτσα για το δεύτερο εισιτήριο στον μεγάλο τελικό.

Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα πάρουν το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (27/9), ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 20:00.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός λείπει από το φετινό Super Cup, καθώς αποφάσισε να μην κατέβει.