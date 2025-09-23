Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν, σύμφωνα με το Eurohoops, για τη μεταγραφή του Φρανκ Ντιλικινά στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα δώσει στην Παρτιζάν το ποσό των 300.000 ευρώ.

Το όνομα του 26χρονου Γάλλου γκαρντ ήρθε τη Δευτέρα (22/9) στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους» και μία μέρα μετά υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα για την επικείμενη μεταγραφή του.

Η αρχή έγινε από τους Σέρβους που ανέφεραν ότι η Παρτιζάν περιμένει πρόταση για να παραχωρήσει τον παίκτη στην ομάδα του Πειραιά και στη συνέχεια υπήρξαν νέα ρεπορτάζ, όπως αυτό της Meridian Sport, η οποία τόνισε ότι η ομάδα του Βελιγραδίου ζητάει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Ποσό που συμφώνησε να δώσει ο Ολυμπιακός στους Σέρβους όπως αναφέρει το Eurohoops, το οποίο τονίζει πως οι δύο ομάδες τα έχουν βρει και το μόνο που απομένει πλέον για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ.

Ο Ντιλικινά είχε 21 συμμετοχές με την Παρτιζάν στη Euroleague την περασμένη σεζόν με 7 πόντους, 2 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.