Η Παρτίζαν ζητά οικονομικό αντάλλαγμα για να αφήσει ελεύθερο τον Φρανκ Ντιλικινά να έρθει στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τη «Mozzartsport», αφού ο Γάλλος γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Οι Σέρβοι αναφέρουν πως ο Ζόραν Σάβιτς περιμένει την πρόταση του Ολυμπιακού, ώστε να συζητηθεί και το ποσό που θέλουν οι Σέρβοι για να ελευθερώσουν τον Ντιλικινά.

Η Παρτίζαν, από την πλευρά της, θέλει χρήματα και να γλυτώσει από το συμβόλαιο του Ντιλικινά, ώστε αναζητήσει στην αγορά μία λύση για τα σέντερ.

Ο διεθνής γκαρντ δεν ακολούθησε λόγω τραυματισμού την αποστολή της ομάδας στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Πάντως ο παίκτης προπονείται κανονικά τις τελευταίες μέρες στο Βελιγράδι και περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του.