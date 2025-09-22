Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Γάλλο γκαρντ Φρανκ Ντιλικινά της Παρτίζαν, με τον 27χρονο να είναι ο εκλεκτός των «ερυθρολεύκων» για την περιφερειακή γραμμή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Eurohoops οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται κοντά στον Φρανκ Ντιλικινά, αφού οι διαπραγματεύσεις είναι προχωρημένες.

O 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι με την Παρτίζαν σε 21 παιχνίδια, έχοντας 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο, 1,5 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ.

Ό πρώην ΝΒΑer (Nικς, Μάβερικς, Χόρνετς) είναι ένα κλασικός playmaker με ύψος 1.94μ. και είνα γνωστός για τις αμυντικές του ικανότητες και όχι τόσο για τις επιθετικές.