Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να στέκεται στην αμυντική τακτική των Κύπριων και να εύχεται να μη στοιχίσουν στην υπόθεση-πρόκριση οι δύο βαθμοί που χάθηκαν.

Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη οι «ερυθρόλευκοι» ήταν το φαβορί για τη νίκη απέναντι στην πρωτάρα της διοργάνωσης, παρά το γεγονός ότι ήταν στην επίθεση από την αρχή ως το τέλος, όμως, δεν κατάφεραν να σκοράρουν και μοιραία έμειναν στο 0-0.

Αποτέλεσμα που δεν αρέσει στους νταμπλούχους Ελλάδας, με τον Ρέτσο να κάνει δηλώσεις μετά τη λήξη της αναμέτρησης και να λέει τα εξής…

«Έπρεπε να δώσουμε το κάτι παραπάνω η Πάφος ήταν 10 παίκτες κοντά στην περιοχή, κλειστή άμυνα, αμυνθήκανε πάρα πολύ καλά. Εμάς δεν μας βγήκε τόσο πολύ το παιχνίδι με τις σέντρες, κάποιες φορές μας βγαίνει.

Τα παιδιά της Πάφου έκαναν υπερπροσπάθεια, εμάς δεν μας βγήκε, θέλαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, θα ήταν ένα σημαντικό προβάδισμα που θα μας έδινε ψυχολογία για τη συνέχεια.

Οποιοσδήποτε που θα έμενε με 10 παίκτες θα προσπαθούσε να παγώσει το παιχνίδι όπως έκανε η Πάφος. Το έκαναν καλά. Και το γήπεδο ήταν σε ένταση, είχαμε τη μπάλα, ευκαιρίες. Έπρεπε να βρούμε άλλες λύσεις, δεν βρέθηκαν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη, φάνηκε κιόλας, προχωράμε, δεν έχω να πω κάτι άλλο.

Ελπίζω το Γενάρη να μην συζητάμε τους 2 βαθμούς που χάθηκαν σήμερα. Σίγουρα θα είναι σημαντικοί γιατί έτσι όπως είναι η διοργάνωση και ο ένας βαθμός είναι σημαντικός. Ελπίζω στους επόμενους αγώνες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να πάρουμε τρεις βαθμούς. Πιστεύω ότι το έχουμε, έχουμε καλή ψυχολογία, καλούς παίκτες, είμαστε πολύ καλά σαν ομάδα. Ευχαριστούμε τον κόσμο, ήταν φανταστική εξέδρα».