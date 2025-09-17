Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Πάφο -η οποία έπαιζε με 10 παίκτες από το 25′- αλλά όχι τόσο καλός ώστε να τη νικήσει, μένοντας στο 0-0 στην 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο αγώνας άρχισε με… παραλίγο σοκ για τους «ερυθρόλευκους» καθώς η μπάλα βρήκε στο σώμα του Ντράγκομιρ καθώς ο Πασχαλάκης βγήκε από την περιοχή του για να διώξει και έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχοντας και την υποστήριξη των οπαδών της που δημιούργησαν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, προσπαθούσε στη συνέχεια να βρει ρυθμό αλλά δυσκολευόταν.

Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 25′ είχε και ευχάριστα νέα καθώς ο Μπρούνο είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα, βρίσκοντας πολύ άσχημα τον Πιρόλα, αφήνοντας με 10 παίκτες τους Κύπριους. Από νωρίς, επομένως, τα αριθμητικά δεδομένα άλλαξαν, με τους φιλοξενούμενους να προσέχουν πλέον ακόμη περισσότερο την άμυνά τους.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο προχώρησε σε δύο αλλαγές στο 33′ για την Πάφο θέλοντας να διορθώσει τα πράγματα μετά την αποβολή του Μπρούνο και οι νταμπλούχοι Ελλάδας παρέμειναν στην επίθεση μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς όμως να καταφέρνουν να γίνουν πραγματικά επικίνδυνοι.

Με την έναρξη του β’ μέρους ο Μεντιλίμπαρ έκανε δύο αλλαγές -βάζοντας Ταρέμι και Μουζακίτη στις θέσεις των Στρεφέτσα και Γκαρθία- και στο 48′ το Καραϊσκάκη ζεστάθηκε με την ευκαιρία του Ελ Κααμπί, η κεφαλιά του οποίου, μετά τη σέντρα του Ροντινέι, δεν βρήκε στόχο. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν με δύο φορ πλέον, η εικόνα του παιχνιδιού όμως παρέμενε ίδια και ο Μεντιλίμπαρ συνέχισε τις αλλαγές.

Στο 61′ ο Ισπανός προπονητής έβγαλε τον Ροντινέι για να βάλει τον Κοστίνια, με την ομάδα του να συνεχίζει την πίεση και να έχει μεγάλη φάση στο 69′ με την κεφαλιά του Ρέτσου που κατάφερε να αποκρούσει ο Μιχαήλ, κρατώντας το 0-0. Αμέσως μετά, σε αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στον Ταρέμι, από το VAR όμως τον κάλεσαν να δει τη φάση και άλλαξε την απόφασή του, δείχνοντας κίτρινη.

Το παιχνίδι, επομένως, συνεχίστηκε με 11 εναντίον 10 και με τον Μεντιλίμπαρ να ολοκληρώνει τις αλλαγές βάζοντας Μπιανκόν και Πνευμονίδη αντί των Πιρόλα και Έσε. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν συνεχώς μπροστά και προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο για να φτάσουν στο γκολ, στο οποίο πλησίασαν στο 85′ με το σουτ του Μουζακίτη που κόντραρε και έφυγε λίγο άουτ, με τους Κύπριους, από την άλλη πλευρά, να είναι μαζικά πίσω.

Τακτική που απέδωσε τελικά, καθώς η Πάφος -αφού ο Γκόλνταρ πρόλαβε να κάνει το τάκλιν στον Ταρέμι στο 91′- κράτησε το 0-0 και πήρε τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της στο Champions League, με τον Ολυμπιακό να αρχίζει με γκέλα τη φετινή πορεία του στη διοργάνωση.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι (61′ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (76′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία (46′ Μουζακίτης), Έσε (76′ Πνευμονίδης), Στρεφέτσα (46′ Ταρέμι), Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Πάφος (Χουάν Κάρλος Καρσέδο): Μιχαήλ, Λούκασεν, Νταβίντ Λουίς (33′ Όρσιτς), Γκόλνταρ, Κορέια (77′ Σέμα), Πέπε, Σούνιτς, Ντράγκομιρ (86′ Άντερσον Σίλβα), Μπρούνο, Ζαζά (77′ Λάνγκα), Ντιμάτα (33′ Πηλέας).