Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (17/9, 19:45) την Πάφο για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε θέσεις βασικών στους Ροντινέι, Στρεφέτσα και Ποντένσε.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και είναι το φαβορί για τη νίκη, έχοντας και τη θερμή συμπαράσταση των οπαδών τους που θα κατακλύσουν τις εξέδρες του Καραϊσκάκη.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βέβαια, θα πρέπει να αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο την ανωτερότητά της και τα προβλήματα δεν λείπουν καθώς απουσιάζουν οι τραυματίες Ζέλσον Μαρτίνς και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όπως και ο τιμωρημένος Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για τη νίκη κόντρα στην κυπριακή ομάδα που είναι πρωτάρα στη διοργάνωση, με τον Μεντιλίμπαρ να επιλέγει την ακόλουθη 11άδα για τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.