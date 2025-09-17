Ο Ολυμπιακός και η Πάφος κοντράρονται στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League και οι εικόνες από ψηλά είναι εκπληκτικές.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε πριν την έναρξη του αγώνα ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, με αποτέλεσμα να γίνει έτσι το 13ο sold out μέσα στο 2025.

Βασικά, κάθε εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι sold out, με τον κόσμο να είναι σταθερά και μαζικά δίπλα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία μπήκε στη μάχη του φετινού Champions League.

Η ατμόσφαιρα, επομένως, στο Καραϊσκάκη είναι εντυπωσιακή, όπως και οι φωτογραφίες από ψηλά που δείχνουν το γήπεδο του Φαλήρου σε μια βραδιά… αστέρων.