Λίγους μήνες μετά τον μεγάλο τελικό του Μονάχου στον οποίο η Παρί Σεν Ζερμέν κατατρόπωσε την Ίντερ και σήκωσε το Champions League για πρώτη φορά, ξεκινά η League Phase, η οποία θα είναι χωρισμένη σε τρεις ημέρες.
Απόψε λοιπόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι σπουδαία παιχνίδια.Στις 19:45 στο «Σαν Μαμές» η Μπιλμπάο, αντιμετωπίζει την Άρσεναλ σε μια εξαιρετική «μονομαχία», ενώ την ίδια ώρα στο «Philips Stadium» η Αϊντχόφεν αντιμετωπίζει την πρωτάρα, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Το κυρίως πιάτο της βραδιάς σερβίρεται στις 22:00 σε τέσσερα γήπεδα! Στο Τορίνο, η Γιουβέντους, φιλοξενεί την Ντόρτμουντ, ενώ στο «Ντα Λουζ» η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, κοντράρεται με την Καραμπάγκ.
Στη Μαδρίτη η Ρεάλ με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της, υποδέχεται τη Μαρσέιγ, ενώ το πιο αμφίρροπο ματς της βραδιάς διεξάγεται στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τότεναμ αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
- Μπιλμπάο-Άρσεναλ (19:45)
- Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (19:45)
- Γιουβέντους-Ντόρτμουντ (22:00)
- Μπενφίκα-Καραμπάγκ (22:00)
- Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ (22:00)
- Τότεναμ-Βιγιαρεάλ (22:00)
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
- Ολυμπιακός-Πάφος (19:45)
- Σλάβια Πράγας-Μπόντο/Γκλιμτ (19:45)
- Άγιαξ-Ίντερ (22:00)
- Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
- Μπάγερν-Τσέλσι (22:00)
- Παρί-Αταλάντα (22:00)
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
- Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν (19:45)
- Μπριζ-Μονακό (19:45)
- Άιντραχτ-Γαλατάσαραϊ (22:00)
- Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι (22:00)
- Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα (22:00)
- Σπόρτινγκ – Καϊράτ (22:00)