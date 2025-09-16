Λίγους μήνες μετά τον μεγάλο τελικό του Μονάχου στον οποίο η Παρί Σεν Ζερμέν κατατρόπωσε την Ίντερ και σήκωσε το Champions League για πρώτη φορά, ξεκινά η League Phase, η οποία θα είναι χωρισμένη σε τρεις ημέρες.

Απόψε λοιπόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι σπουδαία παιχνίδια.Στις 19:45 στο «Σαν Μαμές» η Μπιλμπάο, αντιμετωπίζει την Άρσεναλ σε μια εξαιρετική «μονομαχία», ενώ την ίδια ώρα στο «Philips Stadium» η Αϊντχόφεν αντιμετωπίζει την πρωτάρα, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Το κυρίως πιάτο της βραδιάς σερβίρεται στις 22:00 σε τέσσερα γήπεδα! Στο Τορίνο, η Γιουβέντους, φιλοξενεί την Ντόρτμουντ, ενώ στο «Ντα Λουζ» η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, κοντράρεται με την Καραμπάγκ.

Στη Μαδρίτη η Ρεάλ με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της, υποδέχεται τη Μαρσέιγ, ενώ το πιο αμφίρροπο ματς της βραδιάς διεξάγεται στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τότεναμ αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Μπιλμπάο-Άρσεναλ (19:45)

Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (19:45)

Γιουβέντους-Ντόρτμουντ (22:00)

Μπενφίκα-Καραμπάγκ (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ (22:00)

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ (22:00)

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-Πάφος (19:45)

Σλάβια Πράγας-Μπόντο/Γκλιμτ (19:45)

Άγιαξ-Ίντερ (22:00)

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Μπάγερν-Τσέλσι (22:00)

Παρί-Αταλάντα (22:00)

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου