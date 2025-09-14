Το ελληνικό μπάσκετ επέστρεψε στις επιτυχίες, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket. Το πρώτο μετάλλιο για την εθνική μπάσκετ μετά από 16 χρόνια ήρθε με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στο ρόστερ της ομάδας τα αδέρφια του Θανάση και Κώστα.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την εθνική μπάσκετ.

«Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια» έγραψε στο instagram ο Κώστας Αντετοκούνμπο, συνοδεύοντας τη συγκεκριμένη λεζάντα με δύο φωτογραφίες. Μια από το παρελθόν και μια τωρινή.