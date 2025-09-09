Στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Λιθουανία, από τον οποίο θα βγει και ο αντίπαλος της Τουρκίας στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, είναι ο Εργκίν Αταμάν.

Ο προπονητής της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού είχε παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Εθνικής μας ομάδα με το Ισραήλ για τη φάση των «16» και αποφάσισε να κάνει το ίδιο και τώρα.

Με την Τουρκία να έχει πάρει ξεκούραστα, νωρίτερα, την πρόκριση για τους «4» με το 91-77 επί της Πολωνίας, ο Αταμάν αποφάσισε να πάρει θέση στις εξέδρες για να δει από κοντά τον αγώνα από τον οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος της ομάδας του.