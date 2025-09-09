Η Τουρκία έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς του EuroBasket 2025 μετά τη νίκη (91-77) επί της Πολωνίας και ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αντίπαλος της ομάδας του να είναι η Εθνική Ελλάδας.

Οι Τούρκοι καθάρισαν χωρίς πολλά-πολλά τους Πολωνούς στον προημιτελικό, με τον Σενγκούν να είναι ξανά εκπληκτικός κάνοντας triple-double και τον προπονητή του να τον αποθεώνει στις δηλώσεις του.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πρόκριση, αλλά νομίζω πως το ίδιο είστε και εσείς οι… δημοσιογράφοι γιατί ο Σενγκούν έκανε triple-double. Και έτσι μπορείτε να γράψετε για ακόμα έναν παίκτη που μπήκε στην ιστορία των triple-double φέτος», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό γιατί η Τουρκία έπαιξε μόνο μια φορά το 2001 σε τελικό. Θα περιμένουμε να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουμε (Ελλάδα ή Λιθουανία) και αν θα παίξουμε κόντρα στους… παίκτες μου».

Από εκεί και πέρα, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο… μετωπικής με την Ελλάδα στον ημιτελικό, ο προπονητής της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού είπε τα εξής…

«Έχω πολύ ωραία αισθήματα για τους Έλληνες και το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχουν πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού, ξέρω και τους άλλους παίκτες, του Ολυμπιακού, τον Γιάννη. Σαν ρόστερ η Ελλάδα ίσως είναι η καλύτερη ομάδα τώρα. Κανείς δε θέλει να παίξει κόντρα στην Ελλάδα. Εχω καλό προαίσθημα με την Ελλάδα, ελπίζω να κερδίσουν και θα είναι το πεπρωμένο μου να παίξουμε απέναντί τους και θα έχουμε 7 παίκτες του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό: 5 με την Ελλάδα και 2 με την Τουρκία».