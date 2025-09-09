Την πρόκριση για τους ημιτελικούς του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Λιθουανία, πήρε η Τουρκία με το 91-77 επί της Πολωνίας.

Η παρουσία της Πολωνίας στα προημιτελικά ήταν έκπληξη, όχι και αυτή της Τουρκίας όμως καθώς πριν καν αρχίσει η φετινή διοργάνωση όλοι έλεγαν ότι είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσει μετάλλιο. Και θα το διεκδικήσει όντως καθώς για πρώτη φορά μετά το 2001 βρίσκεται σε ημιτελικούς Eurobasket και μάλιστα ξεκούραστα.

Μετά την πρώτη περίοδο που έληξε ισόπαλη 19-19, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άρχισε να απομακρύνεται σταθερά. Με τρίποντο του Σιπάχι οι Τούρκοι ξέφυγαν με 36-26 και τελικά ήταν στο +14 (46-32) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη-πρόκριση.

Ο Σενγκούν ήταν ο πρωταγωνιστής σε αυτό το διάστημα με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και αυτός ήταν και γενικά στο παιχνίδι, καθώς έκανε triple-double τελικά με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 25 λεπτά.

Όλα ήταν εύκολα, με λίγα λόγια, για την Τουρκία, η οποία είχε σταθερά το προβάδισμα με καλή διαφορά και δεν επηρεάστηκε όταν η Πολωνία μείωσε σε 78-70. Αντιθέτως, αντέδρασε πολύ σωστά και ξέφυγε ξανά, επικρατώντας τελικά με 91-77.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77

Τουρκία (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 13 (1), Χαζέρ 13 (1), Σανλί, Οσμάν 10 (2), Κορκμάζ 10 (2), Σενγκούν 19, Οσμανί 10 (2), Μπόνα 5, Σιπαχί 11 (3), Γιούρτσεβεν.

Πολωνία (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Πλούτα 9 (3), Μπαλτσερόφσκι 3, Σοκολόφσκι 13, Λόιντ 19 (1), Πονίτκα 19 (3), Ντζιέβα 11 (3), Γκιέλο, Λαζίνσκι, Ολεϊνιτσακ 3, Ζολνιέρεβιτς.