Η 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έφερε και ανακατατάξεις στη βαθμολογία, αφού μετά την ήττα της Εθνικής από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» έπεσε στην 3η θέση.

Την ίδια ώρα, η Σκωτία επικράτησε της Λευκορωσίας, κερδίζοντας πολύτιμους βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου

1. Δανία 4 (3-0)

2. Σκωτία 4 (2-0)

3. Ελλάδα (5-3)

4. Λευκορωσία 0 (1-7)

Τα αποτελέσματα

Ελλάδα-Δανία 0-3

Λευκορωσία-Σκωτία 0-2

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ

Ελλάδα-Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα-Δανία 0-2

09/10/25 21:45 Σκωτία-Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία-Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα-Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία-Ελλάδα

Πώς προκρίνονται οι ευρωπαϊκές ομάδες στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η διαδικασία πρόκρισης των ευρωπαϊκών ομάδων στο Μουντιάλ περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια, με στόχο την κατανομή των 16 εισιτηρίων που δικαιούται η UEFA. Αρχικά, οι 12 νικητές των προκριματικών ομίλων εξασφαλίζουν απευθείας συμμετοχή στα τελικά, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις θέσεις κρίνονται μέσω αγώνες playoff.

Σε αυτά τα playoff συμμετέχουν συνολικά 16 ομάδες: Οι 12 που τερματίζουν στη δεύτερη θέση των ομίλων και τέσσερις επιπλέον που προέρχονται από το Nations League. Οι τελευταίες επιλέγονται βάσει της επίδοσής τους στους ομίλους της διοργάνωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη προκριθεί ή βρεθεί στη δεύτερη θέση των προκριματικών.

Οι ομάδες αυτές κατατάσσονται σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι δεύτεροι των ομίλων χωρίζονται στα τρία πρώτα γκρουπ, ανάλογα με τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA τον Νοέμβριο του 2025, ενώ οι τέσσερις από το Nations League τοποθετούνται στο τέταρτο γκρουπ. Στη συνέχεια, δημιουργούνται τέσσερα μονοπάτια πρόκρισης, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει δύο νοκ-άουτ αγώνες: Έναν ημιτελικό και έναν τελικό. Οι νικητές των τελικών αυτών αγώνων κερδίζουν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο.