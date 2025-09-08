Η Δανία έδειξε γιατί θεωρείται η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 καθώς πέρασε με 3-0 από το Καραϊσκάκη, απέναντι σε μια Εθνική Ελλάδας που αδίκησε τον εαυτό της με τα συνεχή λάθη.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να πρεσάρει ψηλά και τρεις φορές στο πρώτο 5λεπτο προσπάθησε να βγει στην πλάτη της άμυνας, χωρίς επιτυχία όμως. Όπως και να έχει, το πρώτο 10λεπτο είχε ένταση σε ό,τι αφορά την Εθνική, από εκεί και πέρα όμως ο αντίπαλος φρόντισε να υπενθυμίσει ότι είναι καλός.

Τόσο καλός ώστε αν του κάνεις και δώρα με τα λάθη σου, να μοιάζει θέμα χρόνου το γκολ. Γιατί από τη στιγμή που ο Βαγιαννίδης φλέρταρε με το αυτογκόλ στο 22′ μετά το γύρισμα του Σκοβ Όλσεν, το 0-1 έμοιαζε θέμα χρόνου.

Τα συνεχή λάθη της Ελλάδας είχαν ως συνέπεια να είναι συνεχώς σε δύσκολη θέση αμυντικά, με τους Δανούς να πλησιάζουν σταθερά στο γκολ. Δεν το έβαλαν στο 29′ με τον Φρόχολντ που τελείωσε τη φάση υπό πίεση αστοχώντας, δεν το έβαλαν στο 32′ με τον Μπίρεθ που πήρε εύκολα την κεφαλιά από κοντά αλλά έστειλε τη μπάλα στην αγκαλιά του Τζολάκη, το έβαλε τελικά στο 32′ με τον Ντάμσγκααρντ που πήρε τη μπάλα έπειτα από ακόμη ένα λάθος και πλάσαρε υπέροχα, εκτός περιοχής, για το 0-1.

Σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες και αυτό ήταν… θετικό για την Εθνική. Η όποια προσπάθειά της για αντίδραση δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα, με τη Δανία να αισθάνεται καλύτερη και να κυνηγάει το δεύτερο γκολ προς το τέλος του πρώτου μέρους: Στο 38′ με τον Φρόχολντ που δεν εκτέλεσε από θέση βολής, στο 42′ με το σουτ του Μέλε και κυρίως στο 45’+2 με το φάουλ του Χόιμπιεργκ που κόντραρε για να αλλάξει πορεία η μπάλα αλλά ο Τζολάκης έκανε μεγάλη απόκρουση με το πόδι.

Ο Γιοβάνοβιτς αντέδρασε βγάζοντας Καρέτσα και Κωνσταντέλια για να βάλει Μπακασέτα και Μασούρα, με την Ελλάδα να μπαίνει στο β’ μέρος καλύτερα. Αυτό, όμως, δεν κράτησε πολύ και δεν είχε και κάποιο αποτέλεσμα. Οι φιλοξενούμενοι δεν άργησαν να πάρουν ξανά τον έλεγχο και στο 62′ τελείωσαν το ματς με το 0-2 από τον Κρίστενσεν, ο οποίος πήρε τη μπάλα, προχώρησε και πλάσαρε, εκτός περιοχής κι αυτός, άψογα.

Η Εθνική είχε, πλέον, ένα βουνό μπροστά της και δεν το ανέβηκε. Θα είχε ελπίδες, θα έμπαινε ξανά στο ματς, αν ο Μαυροπάνος έβρισκε στόχο στο 79′ με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Τσιμίκα, αντί για το 1-2 όμως έγινε αμέσως μετά, στο 81′, το 0-3. Ο Ντόργκου έφυγε στον χώρο, απέφυγε τον Τζολάκη, πλάσαρε στο δοκάρι και ο Χόιλουντ σκόραρε εύκολα στην επαναφορά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (2 αγωνιστικές)

Δανία 4

Σκωτία 4

Ελλάδα 3

Λευκορωσία 0

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (76′ Ιωαννίδης), Καρέτσας (46′ Μασούρας), Κωνσταντέλιας (46′ Μπακασέτας), Τζόλης, Παυλίδης.

Δανία (Μπρίαν Ρίμπερ): Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Α. Κρίστενσεν, Μέλε, Χιούλμαντ, Χόιμιπεργκ, Φρόχολντ, Όλσεν (63′ Ντόργκου), Ντάμσγκααρντ, Μπίρεθ (63′ Χόιλουντ).