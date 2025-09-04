Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων για το ματς της Ελλάδας με τη Λευκορωσία (05/09) στο «Γ. Καραϊσκάκης», αφού πάνω από 16.000 εισιτήρια έχουν ήδη πωληθεί, μερικές μέρες πριν την αναμέτρηση.

Με αυτούς τους ρυθμούς, το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναμένεται να είναι ξανά κατάμεστο, παρόλο που η Ελλάδα θεωρητικά τον πιο αδύναμο από τους αντιπάλους του ομίλου, με αρκετούς να έχουν ήδη αγοράσει το πακέτο εισιτηρίων και για τις τρεις εντός έδρας αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» με Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία.

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήρια μπορούν να το πράξουν στον συγκεκριμένο σύνδεσμο http://pame-ethniki.gr.