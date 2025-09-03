Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί την Παρασκευή (5/9) στο Καραϊσκάκη τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται με καλό ρυθμό καθώς ήδη έχουν διατεθεί περισσότερα από 15.000.

Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τεχνική ηγεσία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κάνει ένα νέο ξεκίνημα και τα μηνύματα που έστειλε μέσω του Nations League ήταν κάτι παραπάνω από θετικά.

Με σημαντική ανανέωση στο ρόστερ και νέο τρόπο παιχνιδιού, η Εθνική Ελλάδας δείχνει ικανή να πετύχει τους στόχους της και ο κόσμος είναι διατεθειμένος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, όπως δείχνει και η προπώληση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τη Λευκορωσία.

Αν και ο αντίπαλος δεν είναι εμπορικός, έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 15.000 και όλα δείχνουν πως το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο την Παρασκευή.