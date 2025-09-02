Η Εθνική Ελλάδας είναι αυτή τη στιγμή στην 1η θέση του ομίλου της στο EuroBasket 2025 και για να την εξασφαλίσει οριστικά θα πρέπει να νικήσει την Πέμπτη (4/9) την Ισπανία.

Αν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε νικήσει τη Βοσνία θα ήταν ήδη σίγουρη για την 1η θέση, με δεδομένο ότι η Ιταλία νίκησε την Ισπανία. Η ήττα, όμως, από τους Βέλγους έχει μετατρέψει σε «τελικό» το παιχνίδι της Πέμπτης (4/9) με τους Ισπανούς.

Αν η Ελλάδα νικήσει, θα τερματίσει οριστικά στην 1η θέση του ομίλου και θα έχει καλύτερες διασταυρώσεις στα νοκ άουτ παιχνίδια. Αν, αντιθέτως, χάσει, η 1η θέση θα πάει στην Ιταλία που θα νικήσει την Κύπρο και από εκεί και πέρα θα δούμε σε ποια θέση θα τερματίσει η ομάδα του Σπανούλη.

Η βαθμολογία

Ελλάδα 3-1

Ιταλία 3-1

Ισπανία 2-2

Βοσνία & Ερζεγοβίνη 2-2

Γεωργία 2-2

Κύπρος 0-4

Η τελευταία αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)