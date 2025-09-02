Η Ιταλία δεν άρχισε καθόλου καλά τον αγώνα με την Ισπανία, τελικά όμως κατάφερε να τη νικήσει με 67-63 και ελπίζει, πλέον, ακόμη και για την 1η θέση του ομίλου στο Eurobasket 2025, στον οποίο συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδας.

Η δυναμική εκκίνηση της Ισπανίας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όταν έγραψε στα μισά της πρώτης περιόδου στον φωτεινό πίνακα το υπέρ της 13-0 (!), γρήγορα καλύφθηκε από την κυριαρχία της Ιταλίας στα ριμπάουντ, την αμυντική της προσήλωση και την κυριαρχία των Ντιούφ (14π., 8ρ.), Νιανγκ (10π., 10ρ.) στην επίθεση. Η «σκουάντρα ατζούρα» άρχισε σταδιακά να… ροκανίζει τη διαφορά, για να έρθει η τρίτη περίοδος και να πετύχει την ανατροπή με 49-47, μετά από επιμέρους σκορ 19-11 σε αυτό το διάστημα.

Στον… επίλογο του αγώνα η Ιταλία βρήκε και το μακρινό σουτ και κράτησε το προβάδισμα, απέναντι σε μία Ισπανία που τα… είχε με την αστοχία της από τα 6,75 (10/38) και τη γραμμή των ελευθέρων βολών (13/22), στοιχεία που δεν της επέτρεψαν να ολοκληρώσει την ανατροπή… Ακόμη κι όταν μείωσε σε 64-63, ο Γ. Ερνανγκόμεθ αστόχησε σε κομβικό καλάθι στα 14΄΄, για να ακολουθήσει το αντιαθλητικό του Πάρα στον Σπίσου, που έσβησε το όνειρο της Ισπανίας.

Από τους νικητές ξεχώρισε και ο Τζιανπάολο Ρίτσι με 11 πόντους, ενώ από την Ισπανία πάλεψε ο Σάντι Αλντάμα με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 30-36, 49-47, 67-63