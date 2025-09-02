Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι και πάλι παίκτης του Ολυμπιακού καθώς ανακοινώθηκε και επισήμως η επιστροφή του, με τον ίδιο να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις και να στέκεται στην υποδοχή του κόσμου, ο οποίος τού έδειξε και πάλι την αγάπη του.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος δάκρυσε στην επίσκεψή του στο νέο μουσείο της ομάδας, είναι έτοιμος να αρχίσει την τρίτη του θητεία στους «ερυθρόλευκους», στο κανάλι των οποίων έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.

Δηλώσεις, στις οποίες ο Ποντένσε είπε τα εξής…

«Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι. Δεν την περίμενα. Ήταν τόσο τρελή υποδοχή και οι φίλαθλοι με έκαναν να νιώσω πολύ καλά. Είμαι ευγνώμων για πάντα και θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Πάντα ξαναβλέπω τα βίντεο από τον τελικό του Conference League. Οι ιστορίες από τότε είναι πολλές αλλά αυτή που λέω πάντα είναι πως τη μέρα που παίζαμε εκτός με τη Μακάμπι έκανα θεραπεία με έναν από τους φυσιοθεραπευτές της ομάδας.

Μου λέει «πως το βλέπεις; Είναι δύσκολο έτσι;». Τότε τον κοίταξα και του είπα: «Δύσκολο, αλλά τότε γιατί ήρθαμε εδώ; Δεν είναι δύσκολο. Αν βάλουμε 2 γκολ θα νικήσουμε εύκολα». Εκείνος τρελάθηκε. Τελικά βάλαμε τα 2 γκολ και μετά ήταν εύκολο το παιχνίδι στο τέλος. Αυτό νομίζω δείχνει την πίστη μας. Ήταν σίγουρα η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου το ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό.

Είναι τα πάντα η αγάπη του κόσμου. Όταν είσαι σπίτι σου και νιώθεις καλά, αποδίδεις καλά. Είμαι εδώ όχι μόνο με την οικογένειά μου αλλά και με τη δεύτερη οικογένειά μου. Μου έλειψε να διεκδικώ τίτλους και για τον κόσμο μας. Ήταν ένας τρόπος να τους προσφέρω ευτυχία».