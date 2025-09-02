Ο Ντάνιελ Ποντένσε φόρεσε ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την επιστροφή του στο Λιμάνι.

Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Σαμπάμπ, ενώ στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς.

Πέρα από το Conference League (2024), ο Ποντένσε κατέκτησε κι ένα πρωτάθλημα (2020) με τον Ολυμπιακό στις 2,5 σεζόν που έχει αγωνιστεί με τους ερυθρόλευκους.