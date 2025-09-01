Για δεύτερη φορά επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Πορτογάλος εξτρέμ Ντανιέλ Ποντένσε, με τους φίλους του Ολυμπιακού να συρρέουν κατά εκατοντάδες στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτούν.

Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ επιστρέφει στον Πειραιά από την Αλ Σαμπάπ και περίπου 300 οπαδοί των «ερυθρολεύκων» συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό για να ενταχθεί στην Αλ Σαμπάμπ έχοντας γράψει το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου κατακτώντας το Conference League.