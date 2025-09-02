Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι και επισήμως, πλέον, παίκτης του Ολυμπιακού ξανά και στην επίσκεψή του στο νέο μουσείο της ομάδας δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και δάκρυσε καθώς μιλούσε για την κατάκτηση του Europa Conference League το 2024.

Οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν τη συμφωνία με την Αλ Σαμπάμπ για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Πορτογάλου εξτρέμ, ο οποίος ήθελε διακαώς να επιστρέψει και είναι πια έτοιμος για την τρίτη του θητεία στην ομάδα του Πειραιά.

Ο Ποντένσε ξέρει πολύ καλά τα κατατόπια στον Ολυμπιακό, για πρώτη φορά όμως βρέθηκε στο νέο μουσείο της ομάδας και ήταν φανερά συγκινημένος καθώς παρακολουθούσε το βίντεο για την κατάκτηση του Europa Conference League.

Στο βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ από την επίσκεψη του στο μουσείο, ο Πορτογάλος μιλάει για την ιστορική επιτυχία, λέγοντας: «Όταν είχα επιστρέψει το 2023 είχα υποσχεθεί να βοηθήσω να πάμε τον Ολυμπιακό ακόμα πιο ψηλά. Το 2024 το όνειρο τρελό έγινε πραγματικότητα.

Ζήσαμε μαζί θρυλικές στιγμές που θα είναι για πάντα χαραγμένες στο μυαλό μου. Κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού!

Τώρα επιστρέφω ξανά στο σπίτι μου, στο λιμάνι μας συνεχίζοντας να ονειρεύομαι ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για τον Ολυμπιακό μας. Ανυπομονώ για όσα έρχονται».